Remarcó que, ante esta realidad, hay que ser incluyente. No podemos descuidar ni dejar a nadie en el camino, porque muchas veces (en las familias que no son las tradicionales) hay dolor, sufrimiento, soledad y abandono, y no podemos hacer como si no existieran o ser indiferentes . Estos grupos diversos forman parte de la sociedad y de la Iglesia .

Pliego Carrasco destacó que la relevancia de la familia es un hecho social , pues en todos los países donde se realizó la Encuesta Mundial de Valores sigue siendo la institución que la gente considera muy importante (89.4 por ciento), en comparación, por ejemplo, con el trabajo (58.6).

En México esto es todavía más notable, ya que 97.1 por ciento de los encuestados calificaron a la familia de muy importante, a diferencia de países como Estados Unidos y Brasil, donde lo hicieron 91.1 y 85.3 por ciento, respectivamente.