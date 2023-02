La defensa en el caso de esas propiedades impugnó la solicitud del gobierno mexicano, con el argumento de que no corresponde presentar la denuncia en Estados Unidos, porque los hechos supuestamente se habían cometido en México .

El proceso judicial promovido en Florida por el gobierno mexicano para recuperar bienes vinculados con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna está en pausa hasta que concluya el juicio en Nueva York, explicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre ese proceso judicial, apuntó que hay ahora una pausa que decretó o estableció un juez, pienso que en espera de que termine el juicio de Nueva York (por cargos de soborno del narcotráfico) .

Nosotros, de todas maneras, vamos a darle continuidad , dijo el mandatario, y reiteró que lo más importante es que no vuelvan a suceder estas cosas, porque es una vergüenza para nuestro país .

En la conferencia hubo una pregunta sobre recientes declaraciones de Guillermo Valdés, ex titular del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el gobierno de Felipe Calderón, quien afirmó desconocer si García Luna es culpable o inocente.