Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de febrero de 2023, p. 6

A siete meses de que Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fuera condenado a tres años de prisión por haber entregado ilegalmente a la empresa ADN los perfiles genéticos de más de 45 mil familiares de personas desaparecidas, no ha cumplido con la entrega de la fianza de 25 mil pesos que se le impuso para no ser encarcelado por ejercicio ilícito del servicio público.

Lo anterior se ventiló durante una audiencia que tuvo que posponerse en el Reclusorio Sur, en la cual se definiría la manera en que la Secretaría de Gobernación deberá ofrecer una disculpa pública en nombre del Estado mexicano porque se violaron los derechos humanos de las víctimas al entregar la información genética a una empresa privada.

El juez Arturo García Gil encabezó la audiencia del proceso penal 13/2023, donde se dieron a conocer dos comunicaciones en las que el sentenciado indicó que no acudiría a la diligencia. En la primera, informó que no había sido notificado en tiempo y por ello no se presentaría, sin embargo, envió un segundo escrito en el cual señaló estar enfermo y acompañó su dicho con una imagen correspondiente a una receta médica, de la cual el Ministerio Público Federal solicitó que se verificara su autenticidad.