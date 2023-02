Planteó que el compromiso inquebrantable con el pueblo de México debe ser la unidad, a fin que continúe el proceso de transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va muy bien.

Pero en política no hay victorias definitivas, el gran desafío que tenemos, sin duda, será 2024. Y lo que está en juego es si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un capítulo aislado en la historia o, efectivamente, se convierte un punto de inflexión en la historia nacional y consolidamos la Cuarta Transformación del país.

Trascendencia

Enfatizó que la trascendencia de la obra del Presidente “ya no dependerá de él, porque no estará ni en la boleta electoral, ni en la conducción directa o indirecta de nuestro movimiento. Nos deja la responsabilidad de su legado (…) Tenemos que reconocer que estos tiempos estelares en la vida del país no estarían ocurriendo sin la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y con humildad, tenemos que reconocer que la continuidad de la transformación será a partir del proyecto, de los principios y de los valores de nuestro movimiento, no de una persona”.

Insistió en que la aspiración no debe ser por cargos, ni por intereses personales, y que para llegar para 2024 hay que pasar por 2023.