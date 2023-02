A

Cuauhtémoc Cárdenas le fallaron el sentido del tiempo político y la claridad narrativa. No se desmarcó con oportunidad y certeza de la treta de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano llamada Punto de Partida y Mexicolectivo, anunciada este lunes en el Word Trade Center de la capital del país. Lo hizo horas después que Andrés Manuel López Obrador traspasó por primera vez los linderos de respeto declarativo que había mantenido, a pesar de la evidente distancia política entre ambos.

En un comunicado público, el tres veces candidato presidencial de la izquierda electoral privilegió factores secundarios y no entró al fondo del asunto, que no es su inasistencia al acto mencionado, o el haber convocado o no a otras personas para participar en la estrategia del Punto Delgado-MC, sino su participación en la elaboración de un documento centrado en descalificar a la llamada 4T y la instrumentación de esa estratagema como presunto acto ciudadano para habilitar una candidatura presidencial única contra el obradorismo y su continuidad.

Elaboración, descalificación e instrumentación que son plenamente válidas en términos políticos, pero deben asumirse o rechazarse públicamente en los momentos anteriores a su materialización, no después y ante una adversativa declaratoria mañanera.

El ex gobernador de Michoacán y ex jefe del Gobierno capitalino reconoció haber venido conociendo a lo largo del tiempo el desenvolvimiento como documento de lo que sería llamado Punto de Partida. Pero, ¿desde cuando vino conociéndolo? y ¿cuál fue su aportación a ese desenvolvimiento ? Dice que no convocó a nadie para participar en la formulación ni en el ulterior desarrollo , lo cual no disminuye la responsabilidad personal. Y asegura que, en su momento , informó a quienes lo invitaron a ese proyecto que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más . ¿Cuándo informó que ya no seguiría ? ¿Cuáles fueron las consideraciones políticas de un deslinde político?

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocó revuelo al declarar inconstitucional una reforma del Congreso local que buscaba reconocer la condición de veracruzano o veracruzana a quienes hubieran nacido en otro lugar, pero tuvieran hijos nacidos en la entidad cuya capital es Xalapa. Dado que Rocío Nahle García, actual secretaria de Energía, nacida en Río Grande, Zacatecas, podría beneficiarse de tal modificación que parecería hecha a modo para ella (por lo cual se denominó a esa reforma ley Nahle), ayer fluyó la interpretación de que con la decisión cancelatoria de la Corte quedaría dicha secretaria fuera de la batalla por la candidatura a la sucesión del también morenista Cuitláhuac García.