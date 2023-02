La morenista Anylú Bendición Hernández dijo que no estaba de acuerdo en aprobar el juicio político porque el presupuesto se presentó y se avaló, además de que por la publicación de decretos ya se tenía un proceso en contra el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco.

La legisladora acusó que la discusión se basó en un acto de revanchismo contra Samuel García. Ya dejémonos de tanta farsa, de acciones perversas; por ningún motivo es procedente este juicio, no hay elementos, no hay sustento , reprochó.

Aseguró que tampoco hubo daño a la sociedad por no presentar el presupuesto de 2023, porque existió la disposición legal que establecía la aplicación del presupuesto 2022; entonces no se configuró ningún delito.

En el debate, la diputada local de MC Sandra Pámanes Ortiz afirmó que no había sustento en la denuncia, por lo que debía ser desechada, pues al momento de su promoción ya se habían publicado 35 decretos de los señalados como argumento para dar inicio al juicio político.

Monterrey, NL., La comisión anticorrupción del Congreso de Nuevo León acordó iniciar juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por violaciones graves a la Constitución estatal, al no presentar a tiempo el presupuesto de egresos de 2023 e incumplir con la publicación de decretos avalados por el Legislativo.

▲ Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, fue citado a comparecer el próximo día 10 ante los integrantes de la comisión anticorrupción del Congreso local por no presentar a tiempo el presupuesto de egresos de 2023. Foto tomada de la cuenta del Twitter del mandatario

En diciembre pasado los diputados federales Annia Gómez Cárdenas, del PAN, y José Luis Garza Ochoa, también dirigente del PRI en la entidad, solicitaron el juicio político contra el mandatario, quien por esos días se encontraba de viaje por Europa.

“Lamentamos el daño que este gobierno de MC le está haciendo a Nuevo León –escribió entonces Garza Ochoa en sus redes sociales–. Hoy presentamos juicio político en contra del joven gobernador Samuel García por los daños que le está causando al estado.

Se trata, explicó, de dos hechos fundamentales. El primero, que no presentó el presupuesto de egresos para 2023 y a con ello dañó a los órganos autónomos. Es un daño grave a los ciudadanos , acusó el dirigente priísta.

El segundo motivo, indicó, es por los decretos que no se han publicado; algunos los empezaron a publicar de manera discrecional, lo que habla de su interés (para que) no se publiquen y no vamos a permitir más esto , agregó Garza Ochoa.

La legisladora panista Annia Gómez acusó a García Sepúlveda de ser un mandatario ausente, “pues mientras Nuevo León se sumerge en distintas crisis e ingobernabilidad, él decide viajar por el mundo.

El gobernador se lava las manos diciendo cualquier cosa, porque es experto en inventarse narrativas , reprobó Gómez.

Antes de viajar, Samuel García anunció en un video que se aplicaría el mismo presupuesto que se ejerció en 2022, con ajustes inflacionarios y de participaciones federales, con lo que no tendría necesidad de pasarlo a consideraciones del PRIAN .

Ayer la comisión anticorrupción aprobó, durante una sesión virtual, realizar un análisis para iniciar el proceso en contra del integrante de MC por no haber entregado el presupuesto de egresos 2023 en tiempo y forma.