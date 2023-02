Zamorano dijo que si bien Von Roehrich no se presentó a tres sesiones consecutivas del periodo ordinario y una del extraordinario que se realizó el 12 de enero, la ley dispone que para citar al suplente deben ocurrir cinco faltas sin causa justificada en un mismo periodo.

Von Roehrich, prófugo de la justicia, es además presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en tanto que su grupo parlamentario no ha solicitado su sustitución y sus funciones, tanto de coordinación de la bancada como al frente del órgano de gobierno legislativo, son realizadas por el vicecoordinador, Federico Döring Casar.

La presidencia del Congreso de la Ciudad de México rechazó declarar la ausencia injustificada del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Damián von Roehrich de la Isla, pese a que no realiza ninguna función legislativa desde el 8 de diciembre pasado, cuando se libró una orden de aprehensión en su contra por un quebranto al erario de más de 200 millones de pesos durante su gestión al frente de la alcaldía Benito Juárez.

Respuesta a la solicitud

El 23 de enero, Ayala Zúñiga, junto con sus compañeros de bancada Janecarlo Lozano y Octavio Rivero, solicitaron a la presidencia del Congreso citar al suplente de Von Roehrich, dado que éste dejó de atender sus labores legislativas.

Tras realizar el análisis de la petición, Zamorano respondió ayer que no ha lugar a conceder dicha solicitud, toda vez que nuestro reglamento señala que el diputado que no se presente a cinco días de sesiones en un mismo periodo, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de la mesa directiva , y no se ha acreditado dicho supuesto.

Ayala consideró que por ética profesional Von Roehrich debía pedir licencia para separarse del cargo ante el incumplimiento de sus funciones, tanto en las sesiones del pleno, como en reuniones de comisiones y en la presidencia de la Jucopo.

Advirtió, además, que sus pagos no han sido suspendidos, por lo que no ha dejado de cobrar su dieta de 52 mil pesos de por lo menos ya dos meses, por un trabajo que no está devengando.