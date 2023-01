La situación era tan escandalosa, que, el entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gastón García Cantú, se entrevistó con López Portillo para solicitarle que impidiera las fiestas de su esposa. El presidente le respondió que el cuerpo diplomático ya había sido convocado y, por tanto, no podía cancelar el acto. El historiador (al que habría que organizarle un gran reconocimiento nacional) insistió en que el castillo estaba en peligro y le propuso que el Ejecutivo federal expidiera un acuerdo prohibiendo que los centros históricos o prehispánicos fueran sitios de reuniones sociales. Finalmente, el mandatario aceptó, aunque la francachela de su consorte no fue cancelada. El decreto contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral del instituto.

Cuando fui nombrado secretario general del sindicato (D-III-24, sección 11 del SNTE) recorrí junto a mis compañeros del comité ejecutivo todas las instalaciones del INAH en la Ciudad de México, realizando asambleas para escuchar la problemática de los afiliados y buscar resolverla. Más adelante, junto a otros camaradas, fui a gran cantidad de las zonas arqueológicas y museos del país, que entonces estaban abiertos al público, en parte democratizando delegaciones sindicales ya existentes o formando nuevas.

Durante 15 años laboré en el INAH. Esas jornadas y el estrecho contacto con los trabajadores y sus chambas me dieron una visión privilegiada de la institución. En el personal había una verdadera preocupación de apropiarse de la materia de trabajo y defender su misión. No era un diagnóstico individual, sino el resultado del trabajo colectivo de compañeros. Menciono, entre otros muchos, sólo tres, que ya no están con nosotros: el fotógrafo Jorge Acevedo y los gestores del patrimonio cultural Alfonso Villa y Lydia Salazar.

La lucha del INAH contra gobernadores, empresas inmobiliarias, consorcios turísticos, centros comerciales, grupos mineros y proyectos desarrollo gubernamentales era una batalla similar a la de David contra Goliat. Lo ha seguido siendo a lo largo de todos estos años, con variados resultados Recuerdo los dolores de cabeza que esta desigual guerra le provocaba al profesor García Cantú, especialmente su defensa del Centro Histórico de Puebla. Y el enorme compromiso de arquitectos, restauradores, arqueólogos y trabajadores en general para defender el patrimonio histórico del capital depredador y de la modernización salvaje.

Para muchos millonarios y políticos es inadmisible que los bienes históricos y culturales no puedan convertirse en mercancías. Exigen, reiterada y sostenidamente, de manera abierta o soterrada, su desamortización, esto es, su paso a manos privadas. Justifican su posición en nombre del crecimiento económico y creación de empleos. En realidad, para ellos, mantener públicos esos bienes les impide hacer negocios. De paso, desean, apropiarse del capital simbólico que esas obras proporcionan, para darse lustre con ellas. El instituto y la legislación federal que ordena su funcionamiento son un problema para ellos.

El INAH se fundó el 3 de febrero de 1939, por mandato del presidente Lázaro Cárdenas. Más allá de los problemas que puedan existir dentro, de su carencia estructural de presupuesto y de la tensión permanente que vive con otros intereses, ha sido y sigue siendo, una institución fundamental en la defensa del patrimonio histórico. Reivindicarlo y celebrarlo es defender nuestro legado.

