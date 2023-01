Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 31 de enero de 2023, p. 8

La relación de México con Estados Unidos es muy buena, sabemos cómo entendernos con el Partido Republicano y sabemos también cómo entendernos con el Partido Demócrata , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer un amplio repaso de los episodios en los que el ex mandatario Donald Trump colaboró y aceptó las peticiones o propuestas del gobierno mexicano.

Al ser consultado en la mañanera de ayer sobre las declaraciones del ex secretario de Estado, Mike Pompeo, quien en su libro afirma que tras el amago de cerrar la frontera, en conversaciones con el canciller Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano aceptó el programa Quédate en México.

Ebrard actuó muy bien y sigue actuando muy bien , dijo López Obrador. Recalcó que tampoco vamos a caer en ninguna provocación, no nos vamos a enganchar, no vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos. O sea, la política requiere de saber distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra .

El Presidente vinculó declaraciones de políticos republicanos con el interés electoral: Ya empezaron las campañas en Estados Unidos; sí, ya empezaron las campañas y ya empiezan a decir, ¿no?, de que ellos sí van a ponernos en cintura, que ellos sí saben cómo someternos. Que ya nos habían doblado y que ya saben cómo hacerle, dando a entender que los otros no .

Trump fue respetuoso

Refrendó que mantiene una buena relación con el presidente Joe Biden y que Trump fue respetuoso con nosotros . Relató que el magnate le dijo en una conversación telefónica que quería aumentar las comisiones a las remesas de los mexicanos para destinar los fondos al pago del muro fronterizo.

Él respondió: “Presidente, con todo respeto, eso del muro no funciona. Le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir. Pero así como esos, en lo que llevamos del gobierno son 10 túneles los que hemos cerrado. Y le dije que era de Tijuana a San Diego y que pasaba por debajo de la aduana (…) y se vino un silencio. Y ya, pues él tiene sentido del humor, se empezó a reír y dijo: ‘no, no puedo con usted’”.