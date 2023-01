Plan B, por más austeridad

López Obrador comentó que el objetivo del plan B es que haya mayor austeridad en la organización de las elecciones, ya que el Congreso rechazó reformas constitucionales de fondo, como la reducción de 500 a 300 diputados y eliminar los plurinominales. ¿En qué afectaba? Pues llegaron a decir que se les iba a quitar hasta la credencial de elector .

Criticó la soflama de que el INE no se toca , pues con ella la oposición frenó la reforma constitucional. Ahora están los mismos, con García Luna no se toca .

Al agregar sobre Córdova, refirió: Es todo un grupo al que pertenece, que lo llevó por un mal camino. ¿Cómo es que se dice? Lo mal aconsejaron, es mi percepción. Y no, no odio yo a nadie. Lamento su situación. Y que no ande diciendo que es por otras cosas, no; que él no caiga en la autocomplacencia y sea capaz de rectificar, le va a ayudar mucho .