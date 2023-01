Minutos antes de las 11 de la mañana, la seriedad de Dante Delgado, quien ya sabía que no se presentaría Cuauhtémoc Cárdenas, contrastaba con el buen humor de la historiadora Patricia Galeana, quien tomada del brazo del ex rector José Narro jugueteaba frente a los fotógrafos y reporteros: De este lado los universitarios , sonreía.

La ausencia del ingeniero michoacano se confirmó más tarde: No alcanzó a llegar . Quienes sí respondieron al llamado fueron el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, María Teresa Uriarte, Ivonne Ortega, Josefina Vázquez Mota, Francisco Barnés de Castro, José Ramón Martell, Beatriz Pagés, Héctor Méndez, el general en retiro Jorge Carrillo y el ex ministro José Ramón Cossío entre otros.

El argumento central de la convocatoria de Punto de Partida, como se llama la iniciativa, se sostiene en que lo “importante es pensar y conversar en colectivo un México posible y diferente, unido en un propósito superior a toda parcialidad: demostrar que México no tiene una sola voz y que su representatividad es plural e inacabable.

No se busca decir lo que la mayoría quiere escuchar, sino de verdad escuchar a todos, abrir un espacio de respeto, rencuentro y deliberación para, así, inaugurar un tiempo de y para la ciudadanía.