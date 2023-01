Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 31 de enero de 2023, p. 4

Recibido en la Cámara de Diputados con El rey, que interpretó un mariachi con el singular nombre de Fantasía de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió que en la definición del candidato presidencial de Morena se respeten los acuerdos y el resultado de una encuesta bien hecha .

Que la gente pueda participar. Soy optimista. ¡Estoy requete confiado de que nos va a ir muy bien! , señaló en una conferencia de prensa, antes de una reunión de trabajo con la bancada de Morena, donde diputados que simpatizan con él le regalaron un peluche que reproduce su imagen, símil de los Amlitos.

“¡Es para mi vocho!”, expresó.

Como una de sus cartas de presentación política esgrimió que desde hace 25 años está al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace tres semanas, Ebrard designó a un grupo de legisladores como sus delegados estatales, que hacen promoción en su favor. Ayer, lo acompañaron en la rueda de prensa.

–¿Cuál es su sentimiento de esta cargada? –le preguntaron.

–Compromiso, entusiasmo. Somos gente que toma decisiones, que militamos muchos años y luchamos por causas comunes. Me da mucho gusto venir a verlos, me encanta, les agradezco que me inviten. No es lo mismo estar en la ONU, que nada más estás tú, que estar en tu grupo parlamentario.