Monreal respondió que el límite entre lo legal y lo justo ha sido motivo de discusión en la historia, pero me quedo con la ley y el estado de derecho porque son el alma de la sociedad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado fue bien recibido en la plenaria de los diputados, pues no hubo abucheos ni chiflidos en su contra y en cambio logró aplausos en varias ocasiones. Me trataron bien , reconoció.

No me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos. Yo prefiero la ley y eso no está en contra del Presidente de ninguna manera , agregó el senador, quien entregó a sus correligionarios su proyecto presidencial, un texto con las minutas pendientes en el Congreso y su reciente libro Errar es humano, rectificar es política.

Monreal aseguró que sus dichos sobre Delfina Gómez en los que alude al diezmo que cobró a los trabajadores de Texcoco fueron editados y sacados de contexto, por lo que pidió que se vea toda la entrevista. Agregó que irá a la campaña de Gómez porque merece y debe ganar. Yo la quiero mucho y quizá debo cuidar más mi posición , aceptó.

Por lo que hace a la contienda por la candidatura presidencial de Morena, dijo no ser ingenuo y si fue incluido su nombre en la carta que envió el dirigente del partido a los gobernadores, pidiendo piso parejo para todos los aspirantes, es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo autorizó.