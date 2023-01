N

i siquiera es cosa de la memoria, más bien se trata de reflejos, y es que al escuchar aquello de que los mexicanos no portamos el ADN de la democracia en nuestro gen, la tan llevada y traída entrevista que apareció el 3 de marzo de 1908 en la revista Pearson, y que en México publicó El Imparcial, donde Porfirio Díaz aseguraba que nuestro país no estaba listo para la democracia, nos recuerda que como el INE ahora, en el porfiriato también se despreció la fuerza de la gente para escoger a quien guíe al país.

No son los mismos actores, pero es la misma alcurnia que confiesa sin miedos que la elección debe ser tutelada por quienes sí conocen –eso suponen– de democracia, y por tanto, el concurso de los que no la portan por naturaleza debe ser anulado.

Por eso nacen las campañas de odio que acechan al país, sin ninguna inventiva política de por medio. La derecha ataca y destruye, no propone porque no tiene nada qué proponer, porque no puede dar como alternativa el fracaso.

Aunque para muchos lo que sucede en la Ciudad de México no tiene una importancia vital para la política nacional, lo que ocurre en esta porción del país conjuga los intereses de casi todas, o de todas, las líneas del pensamiento que determinan el rumbo de México.

Baste decir que el presidente López Obrador escaló a esa posición desde el gobierno del entonces Distrito Federal, y que hoy dos de los contendientes con mayores posibilidades de instalarse en el Palacio Nacional también cruzan, o cruzaron, por el despacho del segundo piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Claro, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero también hubo políticos con exceso de poder, como Carlos Hank González. Siempre, en la lista de los posibles está el nombre de quien gobierna la capital, por eso su importancia, aunque haya quien no la quiera ver.