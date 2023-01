▲ El consejero electoral Ciro Murayama y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante un desayuno-conferencia con los medios, la semana pasada en la ex- hacienda de Tlalpan, en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez

omo los anteriores ya no les son útiles –de hecho nunca lo fueron, por mucho que los haya usado hasta la ignominia–, el nuevo juguete de Claudio Jr. y mafia que lo acompaña se llama plan B, la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Y la pandilla está feliz: es tal el gusto que le agarraron –pues ya no tienen otro a la mano–, que sus usuarios se manifiestan, duro que te dale, en forma verdaderamente histérica. Véase si no:

Dice el vocero en turno, Lorenzo Córdova, que el secretario de Gobernación ordenó descuartizar, destazar al Instituto Nacional Electoral … (el plan B) dinamita las elecciones… (en esta cruzada) todos los ciudadanos somos responsables de que este barco no quede a la deriva… daremos una batalla jurídica: todos los recursos legales que estén a nuestro alcance para detenerlo y defender la democracia… En caso de que se aplique esa reforma electoral, estaría en riesgo la realización de elecciones confiables y transparentes… No todos en México acompañan la transición a la democracia y hay quienes mantienen en su cabeza el germen autoritario que el país debe dejar atrás”.

Algo más: “esta reforma es una de constelación de inconstitucionalidades… No habrá una sola decisión inconstitucional de esta norma que no sea impugnada por el INE… La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver todas las reformas en materia electoral antes del 2 de junio, para que no sean aplicables en 2024… El autoritarismo tiene prisa, así que seguramente se publicarán a principios de febrero… Dentro de los cauces legales debemos poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales todos los argumentos y elementos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control en la Constitución”, y así por el estilo. La madre de todas las batallas, pues.