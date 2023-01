A

l igual que en los casinos, en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) la casa nunca pierde. Tanto los clientes de las casas de juego como los ahorradores pueden perder dinero por malas decisiones o por altos costos, pero los dueños de esos negocios no pierden un peso.

Al cierre de 2022, las 10 Afore que operan en el país administraban casi 72 millones y medio de cuentas con resultados decepcionantes. En dicho año se presentó una minusvalía (pérdida) de 7.6 por ciento de los recursos en términos reales, aun sumando las nuevas aportaciones que realizan los trabajadores cada quincena.