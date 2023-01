Ap, Afp, Reuters y Dpa

Periódico La Jornada

Martes 31 de enero de 2023, p. 22

Tel Aviv., Fuerzas israelíes mataron ayer a un hombre en Cisjordania, informó el ministerio palestino de Salud, mientras sigue la escalada de violencia que coincidió con una visita a la región del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien llamó a implementar medidas urgentes para frenar las hostilidades en la región, y reafirmó una visión de paz estancada desde hace tiempo como el único camino a seguir.

El ministerio de Salud precisó que Nassum Abu Fouda, de 26 años, murió en Hebrón, punto de enfrentamientos frecuentes entre el ejército israelí y palestinos.

El ejército israelí detalló que las fuerzas le pidieron al conductor de un automóvil que se veía sospechoso que se detuviera, pero no lo hizo y atropelló a un soldado, lo que provocó que le dispararan. Luego, el automóvil aceleró y se estrelló, señaló el ejército. Agregó que los servicios de rescate palestinos se llevaron al conductor y que el incidente estaba bajo revisión.

La violencia en la región se disparó en los últimos días. Tropas israelíes mataron la semana pasada a 10 personas, la mayoría milicianos, durante una incursión militar en el bastión miliciano de Jenin, Cisjordania, y siete israelíes murieron en un ataque palestino a tiros en un asentamiento judío en el este de Jerusalén. Otro tiroteo el fin de semana dejó dos israelíes heridos a manos de un palestino de 13 años.

La violencia hizo que el gobierno israelí aprobara varias medidas punitivas contra los palestinos. Blinken comenzó ayer reuniones con líderes de ambas partes en un clima de tensiones generalizadas.

Exhortamos a todas las partes a tomar medidas urgentes para recobrar la calma e iniciar una desescalada , declaró Blinken en una rueda de prensa junto al premier israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.

Centró su censura en la matanza palestina frente a una sinagoga que puso a Israel en máxima alerta, pero también advirtió contra cualquier celebración o venganza de tal derramamiento de sangre.

No obstante, aparte de los llamados a frenar la escalada de la violencia y a mostrar templanza, Blinken no ofreció públicamente ninguna idea en particular para calmar la situación y no queda claro si tras su reunión con Netanyahu el gobierno estadunidense propondrá algún plan. Blinken se reunirá hoy con el líder palestino Mahmoud Abbas.