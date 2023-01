Me hubiese gustado que Diego me entregara la Copa, que viera a Argentina campeón, con lo que él amaba la selección. Desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere, hacía fuerza por nosotros , declaró la Pulga a la radio local Urbana Play.

El líder de la Albiceleste, reconoció que ganó el Mundial después de tanto sufrimiento, y finales perdidas , por lo que dijo: “Dios lo tenía guardado para mí.

“La Copa me llamaba, me decía: ‘ven y agárrame, que ahora sí me puedes tocar’. La vi ahí, que brillaba en ese estadio hermoso (Lusail) y no lo pensé”, relató. Ahora ya no queda nada, conseguí todo en la selección, en el Barcelona y en lo individual .