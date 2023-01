▲ La atacante, quien estuvo en un reality show, asegura: Sólo aproveché mis oportunidades, no me arrepiento de nada . Foto Cristina Rodríguez

Los patrocinadores llegaron solos, yo nunca los busqué , sostuvo Norma, quien muestra seguridad en cada respuesta. Desde el primer torneo, cuando había muy pocos patrocinios, pequeñas marcas ya comenzaban a buscarme , dijo.

Mientras varios clubes aún batallan para conseguir patrocinios, Palafox ha firmado con Adidas, Levis, Del Monte, AT&T y Samsung, por mencionar algunos.

Me gusta estar ante la cámara, no me incomoda que vean cómo soy. He recibido muchas críticas, pero si puedo inspirar a alguien más, lo haré. Como futbolista nunca sabes hasta dónde puedes llegar, yo sólo aproveché mis oportunidades, no me arrepiento de nada. Me siento privilegiada.

Si bien Norma ha firmado importantes contratos por derechos de imagen, el costo ha sido alto en el ámbito deportivo. Por incursionar en proyectos extra cancha, Palafox se ausentó en los torneos Apertura 2019 y Clausura 2021. Su retorno al terreno de juego ha sido complicado tras defender los colores de Pachuca, Atlas y ahora como refuerzo en esta temporada con Cruz Azul.

“La Liga ha crecido muchísimo; estuve fuera ocho meses. En mi segunda participación en un reality me desconecté del mundo, no vi lo que pasaba. Al regresar me sigue costando estar al nivel de mis compañeras, ya todas están más comprometidas que al principio, ya nadie se relaja”, apuntó.