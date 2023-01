No fueron amenazas, sino información de la situación que prevalece, del estatus legal y explicarles que no tenemos recursos jurídicos para seguir en esas condiciones, la ley nos impide seguir adelante con la figura del Comité de Estabilización , dijo ayer Guevara.

Los audios que se filtraron de la reunión con atletas acuáticos y Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, son reales. Así lo admitió la funcionaria, pero aclaró que lo que se escucha no son amenazas de que perderían los apoyos económicos si reconocían al Comité de Estabilización para la Federación Mexicana de Natación. Por el contrario, precisó que fue un encuentro de carácter informativo para que conocieran el trasfondo del problema en el que están los deportistas acuáticos ante la ley y la ausencia de recursos legales de Conade para seguir con dicho comité.

El Comité de Estabilización es ilegal y nos deja totalmente fuera de la normatividad para continuar con los apoyos, porque seríamos omisos de la ley y ese organismo no tiene personalidad jurídica dentro del deporte , explicó.

Eso fue lo que se les dijo a los deportistas en la reunión , una exposición detallada de la realidad jurídica en la que se encuentran respecto al manejo de los recursos económicos, el marco legal y la figura del Comité de Estabilización, agregó.