Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 31 de enero de 2023, p. 29

El incendio presuntamente provocado por un corto circuito en un edificio en construcción en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez, derivó en la presentación de una denuncia penal a fin de que la empresa se haga cargo de los daños ocasionados a los habitantes del número 90 de la calle Elisa.

Pamela Vargas, una de las afectadas, acusó que trabajadores de la alcaldía han acudido a presionarlos para que desistan de la denuncia en contra de la constructora, cuya carpeta de investigación quedó asentada con el folio CI-FIBJ/UAT-BJ-3/UI-1S/D/00268/01-2023

Vargas pidió a la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, atraer el caso, debido a que el fiscal de la alcaldía ha hecho caso omiso a sus peticiones.

Deja mucho que desear porque, finalmente, a nosotros solamente nos han persuadido para no levantar la denuncia y conciliar, y a mí me parece que el daño no sólo es patrimonial, sino emocional o sicológico; no se concilia así tan fácilmente. La respuesta de la alcaldía ha sido negativa y en favor y apoyo de la inmobiliaria , dijo.

Al acudir con los vecinos afectados, el senador de Morena César Cravioto puntualizó que por ley la constructora debe contar con un seguro de colindancia. Asimismo, pidió a las autoridades que clausuren la obra hasta que se atiendan las necesidades de la familia Díaz Vargas; además, criticó que Taboada “estuvo en la alcaldía Cuauhtémoc a la una de la mañana para defender a Sandra Cuevas, pero no ha venido a ver a los vecinos.