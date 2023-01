Ap

La Paz., Flor de Liz Quispe y Antonella Manich ganaron el título de Cholita Transformista 2023 en un evento en el que participaron una decena de candidatos que se vistieron de mujeres indígenas con el fin de reivindicar su ropa y visibilizar su movimiento.

En un museo de La Paz, anoche las candidatas se subieron a la pasarela adornada con una alfombra roja luciendo el colorido de las polleras, de las mantas, joyas que son característica de la cholita paceña, un personaje icónico en La Paz.

Algunas de las participantes llevaban los colores de la comunidad LGTB+ en sus mantas y otras portaban banderas en sus manos.

No, no imito a una mujer, tampoco voy a ser mujer... porque nací hombre, pero soy transformista , dijo Flor de Liz Quispe a The Associated Press.