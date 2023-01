Por eso parece que quizás ahora es cuando sea prudente decir algo, plantear dudas, adelantar reflexiones, solicitar explicaciones. Es ahora cuando, a toro pasado o pasando, pero ya de salida, sin que nadie me lo pida, expreso algunas inquietudes e interrogantes que el asunto me provoca y lo hago tan sólo por el gusto de compartir con mis lectores sentimientos e inquietudes que me generó este asunto.

Esa fue mi inquietud desde el principio; un trabajo sin razón aparente, sin otra utilidad que perjudicar a alguien, sin aportar nada, sin reivindicar nada, fue la señal de ataque, pues de ahí en adelante, y ya han pasado más de un par de semanas, vino el linchamiento, hubo insultos, solicitudes de renuncia, señalamientos maliciosos.

Otro dato sobre el que llamo la atención es un incidente parecido, también de un personaje público. Recordé que, a Peña Nieto, también se le señaló, siendo presidente, que en su tesis aparecían largos párrafos copiados de algún autor, sin señalar la procedencia; ciertamente se hicieron algunos comentarios, algunas bromas populares, pero no hubo linchamiento. Los ahora celosos defensores de la pureza de las tesis se quedaron callados y se hicieron disimulados.

Y, lector que soy de periódicos, no resisto hacer otro comentario. Me topé con una nota en La Jornada de hace unos días, ésta no de ocho columnas, sino de dos y perdida entre las páginas del diario. Entre los participantes del linchamiento, me asombró la nota a la que me refiero: se trata de una Asociación de Abogados Cristianos que se incorporaron al juicio sumario y se atrevieron a decir que se trata nada menos que de una violación a la Constitución y no, cuando mucho, a alguna norma reglamentaria que nadie se ha preocupado en citar o exhibir, sin duda una regla ética, pero ¿violación a la Constitución? Como que se pasaron, pero, además, si no se portaron como buenos abogados, tampoco lo hicieron como verdaderos cristianos, sin más arrojaron la primera piedra con la que se toparon.

En resumen, pienso que el asunto de la tesis, no aportó nada bueno, evidenció que hay, como se dice por ahí: Malas prácticas , y que el rencor y la desesperación política no son buenos consejeros.

