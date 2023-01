E

l presidente Bukele ha cometido, bajo su régimen de excepción (ver El Salvador no merece regresar al pasado La Jornada, 19/12/22), un sinfín de atropellos a los derechos humanos. La detención, el 11 de enero, de cinco defensores ambientales en lucha contra el regreso de la destructiva minería metálica al país, ha puesto en evidencia su desesperación después de su fracasada aventura en la criptomoneda bitcóin. Se teme que busque revertir la prohibición a la minería en El Salvador que en 2017 conmocionó a la rapaz industria extractiva global.

Los defensores ambientales apresados, todos críticos del régimen de Bukele, son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas, Saúl Agustín Rivas y Antonio Pacheco (o don Antonio como afectuosamente le llamamos).

Luis Parada fue el abogado salvadoreño que llevó a su país a ganar el juicio que la minera canadiense Pacific Rim le interpusiera en el CIADI del Banco Mundial por 250 millones de dólares, por no haber conseguido permiso de explotación de una mina de oro que hubiera contaminado el río Lempa, fuente de agua para más de la mitad de los 6.2 millones de habitantes de El Salvador. Parada recién dijo en un tuit: Es más que evidente que el arresto y detención prolongada de los líderes ambientalistas de Santa Marta (ex combatientes del FMLN) no busca justicia. Es parte del macabro plan de Bukele de reabrir El Salvador a la devastadora minería metálica .

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, afirma, en cambio, que las detenciones están relacionadas con un presunto asesinato cometido hace más de 30 años durante la brutal guerra civil. Pero estas acusaciones tienen fines políticos.

Como señalamos en una declaración de más de 250 organizaciones sociales y civiles de 29 países (https://bit.ly/3HDrWFS), el gobierno de Bukele nunca se ha preocupado en procesar a los militares responsables de decenas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. Entre éstas, una masacre de 1981 que dejó 30 muertos y 189 desaparecidos en Santa Marta, la comunidad de los detenidos, en el norte de El Salvador. La declaración establece que esto plantea aún más dudas sobre si la verdadera motivación del fiscal general es intentar silenciar a estos defensores del agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus oponentes políticos .

Don Antonio, como se documenta en el libro Defender el agua de John Cavanagh y Robin Broad (editorial Grano de Sal), ha sido líder, junto a la infatigable Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), una de las organizaciones fundadoras de la Mesa nacional frente a la minería metálica. Ha sido fundamental en la promoción de la educación ambiental, componente esencial para la movilización nacional y el apoyo de la Iglesia, e incluso parte del empresariado nacional y después la solidaridad internacional, para frenar la destrucción minera. Don Antonio ya ha recibido amenazas de que correría la misma suerte que Marcelo Rivera, quien fue líder de la lucha en contra de la minería de oro en la región de Cabañas, y su primer mártir, después de ser torturado y asesinado en junio de 2009. No es de extrañar que los autores intelectuales detrás de los intereses mineros, del asesinato de Marcelo y de otros líderes ambientalistas sigan libres.