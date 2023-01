Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 30 de enero de 2023, p. 8

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México trasladaron a 89 personas recluidas en cárceles capitalinas hacia otras prisiones de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas. Entre los reos que fueron cambiados de penal se encuentran miembros de grupos delincuenciales como La Unión Tepito, Los Canchola y Los Cochis.

El cambio tuvo como objetivo evitar la sobrepoblación, garantizar la gobernabilidad en estas instalaciones y favorecer las condiciones de readaptación social de los sentenciados.