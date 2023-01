T

ermina el primer mes del año y continúan los signos positivos en la economía. La fiesta del megapeso no se detiene, el dólar baja a 18.50 en la frontera norte y en las casas de cambio del aeropuerto de la Ciudad de México. La inflación está contenida. La gasolina es de las más baratas del mundo. El empleo registra niveles históricos. Sin embargo, hay un tache en el crecimiento de la economía: no será alcanzado el 4 por ciento prometido por AMLO en campaña. En paralelo, se desarrolla una intensa, enconada batalla en la clase política. Surgen defensores de la democracia como hongos después de la lluvia, pero en el fondo se trata de la conquista del poder. Aparece un nuevo grupo en la oposición que ha anunciado su debut para hoy. Tomó un membrete nada original: Punto de Partida. Ahora que están de moda los plagios, a ver si no lo demanda la UNAM porque es el título de una revista que publica desde hace mucho tiempo. Tiene el mérito de no estar arrejuntado (todavía) con Claudio X. González.

Los promotores