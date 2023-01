Desde Santiago de Chile, el canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que hablará en breve con el presidente ruso, Vladimir Putin, a lo que el Kremlin respondió que en la agenda del líder ruso no hay prevista ninguna llamada entre ambos mandatarios.

Scholz también reiteró que Berlín no enviará aviones de combate a Ucrania, a pesar de las peticiones de éste a Occidente.

El ex premier británico Boris John-son contó en un documental de la BBC que Putin, antes de invadir Ucrania, “en un momento dado me ame-nazó, me dijo algo así como: ‘Boris, yo no quiero hacerle daño, pero con un misil, eso tardaría un minuto’”.