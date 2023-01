Díaz Ochoa, quien gobierna el municipio por tercera ocasión, dijo, aparentemente luego de ingerir bebidas alcohólicas, en cuanto al desacuerdo con la forma en que se realizan esas labores: “No se puede. Les voy a decir: yo no puedo cagar ni arriba ni abajo, si todos cagamos en el mismo punto. Puta madre. Son pendejadas. Si yo hubiera sabido estos problemas no hago la obra. Yo le dije al director de obras públicas si yo hubiera supido (sic) este problema, suspendo la obra y la chingada”.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., No sean pendejos. Son pendejadas que aparte los de arriba y aparte los de abajo (de la comunidad La Candelaria). Somos ciudadanos todos. No chinguen, cabrones. Puta madre. Y la suspendo. Si se ponen pendejos, la suspendo , advirtió el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México, ante un grupo de ciudadanos durante una discusión por los trabajos de una obra de introducción de agua y drenaje en la localidad La Candelaria, incidente del cual se filmó un video que se difundió en redes sociales.

En medio del altercado verbal, un hombre explicó a Díaz Ochoa los motivos de la inconformidad vecinal: Lo que pasa es que hubo problemas con el drenaje y el agua. Los de arriba (de La Candelaria) traían una línea que no dejaban conectar con los de abajo; para no entorpecer los trabajos tuvimos que hacer las dos partes, y no estaba en el presupuesto .