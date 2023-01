Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 30 de enero de 2023, p. 3

Melbourne. Esto fue como una venganza deportiva. Novak Djokovic, hace un año deportado de Australia por su resistencia a vacunarse contra el covid, volvió para lavar la afrenta, conseguir el título y alcanzar los 22 Grand Slam en su carrera, un empate histórico con el español Rafael Nadal, quien fue eliminado de forma prematura en este torneo, y anticipa una batalla por ver quién llevará más trofeos grandes a su vitrina.

Djokovic se quebró de la emoción. Primero escaló las gradas de la arena Rod Laver para celebrar su décimo campeonato en Melbourne, después fue con su equipo para felicitarlos, y finalmente cayó de espaldas y soltó el llanto.

Quizás las imágenes almacenadas en su memoria de su polémico paso y expulsión del país hace un año hicieron este triunfo algo estremecedor. Ahí se veía al campeón serbio de 35 años en el banquillo, con el rostro cubierto con una toalla y sin poder ocultar que estaba desbordado de lágrimas.

Fue una conquista demoledora sobre el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5). Un triunfo con matices dramáticos, pues sufrió una dolencia muscular en la pierna y la polémica que desató en la organización del torneo el padre de Djokovic al posar con un grupo de manifestantes pro rusos.

Esta probablemente ha sido la victoria más importante de mi vida , declaró el serbio, quien a partir de este lunes saltará del quinto al primer lugar del ranking de la ATP, plaza en la que ha acumulado la mayor cantidad de semanas del tenis masculino. Además, amplió a 28 encuentros su racha de victorias en el torneo de pista dura.