Domingo 29 de enero de 2023, p. 10

Para disminuir la posibilidad de desarrollar cáncer cervicouterino, es recomendable que las niñas desde aproximadamente los 9 a 10 años, y las mujeres adultas hasta los 67 años de edad se vacunen contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), expuso Rogelio Aguado Pérez, integrante de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la Colposcopía.

El médico ginecólogo y obstetra egresado del Hospital Gineco-Obstetricia número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo a La Jornada que en un principio la inmunización anti-VPH sólo se aplicaba a mujeres que no habían tenido infecciones por VPH o que no habían tenido relaciones sexuales. Esto era para menores de 14, posteriormente se fue extendiendo a mujeres de 27, y ahora hasta mujeres de 67 años .

El cáncer cérvicouterino es causado por la infección de transmisión sexual persistente del VPH de alto riesgo, es decir, de los tipos 16 y 18, responsables de alrededor de 70 por ciento de todos los casos de este tipo de cáncer.