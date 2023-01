Ap

Periódico La Jornada

Domingo 29 de enero de 2023, p. 9

Tijuana. Horas antes del amanecer, los migrantes en uno de los refugios más grandes de México despiertan y se conectan en línea, con la esperanza de asegurar una cita para tratar de solicitar asilo en Estados Unidos. El ritual diario se asemeja a una carrera por entradas para un concierto importante cuando comienza la venta en línea, con unas 100 personas que deslizan los pulgares sobre las pantallas de sus teléfonos.

Hay citas nuevas disponibles cada día a las 6 am, pero los migrantes se ven obstaculizados por los mensajes de error de la aplicación móvil CBPOne del gobierno de Estados Unidos, que ha estado sobrecargada desde que la administración Biden la lanzó el 12 de enero.

Muchos no pueden iniciar sesión. Otros pueden ingresar su información y seleccionar una fecha, sólo para que la pantalla se congele en la confirmación final. Algunos reciben un mensaje que dice que deben estar cerca de un cruce con Estados Unidos, a pesar de que ya están en la ciudad fronteriza más grande de México.

En el albergue Embajadores de Jesús, en Tijuana, sólo dos de más de mil migrantes obtuvieron citas en las primeras dos semanas, afirmó Gustavo Banda, el director.

Vamos a seguir intentando, pero, para nosotros, es un fracaso , manifiesta Erlin Rodríguez, de Honduras, tras otro intento infructuoso para conseguir una cita para él, su esposa y sus dos hijos un domingo antes del amanecer. No hay esperanza .

La mexicana Mareni Montiel quedó encantada tras seleccionar una fecha y hora para sus dos hijos, pero luego no recibió código de confirmación. De allí, vuelve atrás a cero , agrega Montiel, de 32 años, quien ha esperado durante cuatro meses en el refugio.

CBPOne vino a remplazar un mosaico opaco de exenciones a una orden de salud pública conocida como Título 42, bajo la cual el gobierno de Estados Unidos ha negado los derechos de los migrantes a solicitar asilo desde marzo de 2020. Las personas que han llegado de otros países aguardan en México a la espera de una exención o un cambio de política, a menos que intenten cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Si la app tiene éxito, los solicitantes de asilo podrían utilizar CBPOne –incluso si se levanta el Título 42– como una alternativa segura y ordenada a la entrada ilegal, que alcanzó el nivel más alto jamás registrado en Estados Unidos en diciembre. También podría desalentar los grandes campamentos en el lado mexicano de la frontera, donde los migrantes se aferran a esperanzas irreales.