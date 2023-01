▲ Villa está de vuelta gracias a cuatro personas (Jesús Vargas, Friedrich Katz, Pedro Salmerón y Taibo II) que en los últimos 20 años hicimos libros sobre él y que arrasaron con la leyenda negra , asegura Paico Ignacio Taibo II en entrevista. Foto Yazmín Ortega Cortés

–Pancho Villa está de vuelta.

–Sí, y no tengo el mérito yo solo. El mérito lo tenemos cuatro personas que en los últimos 20 años hicimos libros sobre Villa no discutibles, que arrasaron con la leyenda negra. Los trabajos de Katz, los míos, los de Chuy Vargas y los de Pedro Salmerón la barrieron. Hicimos pomada la leyenda negra que está oculta, escondida, que se resistía a reconocer al personaje de Villa como héroe popular, y que le ponía por delante juicios como salvaje, asesino, polígamo , bla, bla, bla.

Los libros que contaban realmente quién fue Pancho Villa cambiaron el tono con el que hoy se reconoce su figura. Habrá muchas películas gringas en que Villa aparezca borracho, pero un mexicano medianamente informado sabe que no bebía alcohol.

Es un personaje realmente interesante. Muy malo en los discursos públicos, maravilloso en la conversación en corto. El verbo en torno a la hoguera, la plática, el chismerío, la anécdota, eran fabulosos. Su conversación con Zapata es memorable. Afortunadamente fue tomada taquigráficamente. Sabemos que no había en ellos ninguna voluntad de ser Presidente, todo lo contrario. Decían cosas como: Yo, en la Ciudad de México, de que me subo a la banqueta me mareo . ¡Ya vámonos! Tú al sur a hacer la Reforma Agraria y yo al norte hacer las brigadas con la División del Norte, los desarrollos Agrarios Campesinos .

Para alguien como yo, que vengo de la novela, tenía la virtud de que era un cajón interminable de anécdotas. Así que, al hacer la historia de Villa, tienes un cúmulo de historias que van salpimentando y dándote el personaje. Eso permite una lectura abierta que deja que el lector juzgue.

–Tú libro de Villa tiene cientos de páginas. ¿Cómo una obra tan voluminosa puede ser al mismo tiempo tan popular?

–Porque a mucha gente le pasa lo mismo que a mí: cuando te gusta un libro no quieres que termine.

Me han pasado cosas increíbles con el libro de Villa. Estoy en Durango y nos paramos con una señora que está haciendo gorditas en el comal. Mi guía, Jerry Segura, me presenta. La señora me saluda: ¡Qué bien que vino! Se limpia las manos en el mandil y saca de abajo del comal una edición de Pancho Villa medio chamagosa por el humo. La habían leído nueve o 10 personas. ¡Uy, está buenísimo! , me dice. ¿Sabe por qué lo leímos? Yo, con una enorme curiosidad, le pregunto: ¿Por qué? Porque nos lo recomendó el general. Dice que está muy bueno , me responde. ¡Órale! Saco la timidez del clóset y le comparto mis dudas: Perdón, señora, ¿qué general? “Pancho, porque viene a veces. Madero nunca viene, pero Pancho a veces viene y cuando vino, dijo, léanse el libro de Taibo porque está muy bueno.

¡En la madre! , me dije. Me despedí de besos y abrazos de ella y le firmé su ejemplar.

Cuando llegué a la conferencia que iba a dar, me dije: ¿A que no tienes huevos? ¿A que no te atreves a decirle al público que este es un libro interesante porque lo recomendó Pancho Villa? Y no me atreví, no llegué a tanto.

–¿Por qué reivindicar hoy a Villa?

–La reivindicación de Villa va a permitir poner sobre el terreno qué era y qué es la insurgencia popular. Él es un tipo que durante 50 días de gobernador de Chihuahua crea 50 escuelas. En la 4T nos falta sortear el laberinto burocrático de conducir un Estado. Villa lo resolvía por la vía del hecho. Creo que esta imagen va a impactar a los lectores y les va a decir que el problema con las cosas es hacerlas.

Poner a la orden del día a Villa es igual que si discutes a Madero, a Zapata o a Juárez. Es el pasado que vive con nosotros. Tiene reglas. No lo puedes sacar y transportarlo a nuestros días y ponerlo de ejemplo. Pero, con él, sí puedes reflexionar de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos.

Esa es la importancia de Villa. Escribí su biografía para incorporarlo al santoral laico. Soy descaradamente villista de corazón.