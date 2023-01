¿Y esto cómo te afecta a ti? Podría aumentar la ausencia de las y los funcionarios de casillas, imposibilitando el voto universal, libre y secreto. Existe el riesgo de anular una elección si no se instala 20 por ciento de casillas en un distrito , se lee en las infografías divulgadas desde antier.

La campaña hace referencia a las supuestas afectaciones hacia la integración y actualización del padrón electoral, así como al conteo de sufragios.

Asegura que habrá un acta única de elección; los cómputos distritales se iniciarán el mismo domingo de la jornada comicial (y no el miércoles siguiente, como ocurre con la norma actual), pero no elimina el PREP (programa de resultados preliminares), por lo que considera que habrá dos sistemas simultáneos de resultados, lo cual no reduce costos ni procesos .

También asegura que habrá estragos en la equidad de la contienda a causa de modificaciones sobre la propaganda gubernamental y la libertad de expresión de los servidores públicos para que informen sobre los servicios que prestan.