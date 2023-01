a cultura es el conjunto de respuestas materiales e inmateriales que los seres humanos dan a los retos de la naturaleza que los incluye; en este sentido, comprende todo producto humano realizado para su propia supervivencia y reproducción y, por lo mismo, es lo que diferencia lo humano del resto del reino animal. Sólo los humanos en sociedad (no los hay fuera de una sociedad) producen cultura. Sin embargo, por alguna razón que no vamos a analizar ahora, la palabra cultura se ha ido acotando entre muros discriminatorios, paralelos a otras discriminaciones como el origen geográfico, color de piel, lengua, tipo de habilidades y de conocimientos, etcétera.

Cuando se estudia la historia alimenticia de nuestra especie, desde el tránsito del primate a la autoconstrucción de lo humano, y luego la historia de todas sus culturas, partiendo de la base irrenunciable de su alimentación respectiva, según el medio ambiente en que fue construyéndose cada pueblo y cuyo conjunto armó la variedad deslumbrante de las culturas del mundo, nos arrodillamos humildemente ante el prodigio humano de la coherencia para construirse y conservar el entorno del que forma parte; pero sólo para reincorporarnos con rabia ante la incoherencia del recorte cognitivo que separa a la propia naturaleza de la alimentación y a ésta de la creatividad material e inmaterial (¡!).

Porque, cuando se quita al pueblo su base material para reproducirse tal como aprendieron los ancestros y lo fueron enriqueciendo las siguientes generaciones, cuando la soberbia extranjera impone otra forma de producir y consumir, de vivir enfermedades desconocidas y se introyectan valores que son menosprecio de sí mismo, al quedar rotas las referencias milenarias de ética, honor, solidaridad y salud, del respeto por los otros en general y en particular ancianos, mujeres e infantes, sin cuya existencia segura no hay reproducción posible de la sociedad, no hay ni habrá paz social, ni equidad grupal, ni pleno empleo con desarrollo autogenerado y resistente a las pruebas de desintegración social que la modernidad (¡salud, maestro Enrique Dussel!) se ha empeñado en destruir junto con la biodiversidad del planeta, modernidad identificada con una tecnología convertida en un principio no sólo deshumanizado, sino que deshumaniza.

Señor Presidente, con todo el respeto y admiración por sus innumerables logros sociales y morales edificados en varios decenios y apenas cuatro años, le pedimos que vuelva coherente su política económica y social con una política agraria y social específica para el campo mexicano, utilizando nuestras tradiciones en vez de aliviar nuestra densidad demográfica expulsando a nuestra gente, aunque sea alabando su capacidad laboral y agradeciendo sus remesas. Retengámoslos y permitamos que exporten creando nuevos mercados. El mundo y México se lo agradeceremos.

