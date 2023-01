Desecha la peregrina alucinación del entrevistador de Le Figaro de que el régimen ruso se encuentra al borde del colapso cuando Putin se beneficia de algo que no se considera : el retorno de Rusia al equilibrio, a una vida normal que sustenta con su indicador fetiche (sic), que es su asombrosa tasa de mortalidad infantil , hoy por debajo de la de Estados Unidos. Así que la verdadera prioridad del régimen ruso no es la victoria militar en el terreno, sino de no perder la estabilidad social (sic) adquirida en los recientes 20 años .

No pierde de vista que Rusia mantiene su problema demográfico, con una fecundidad de 1.5 de nacimientos por mujer , por lo que deben ganar la guerra o perderla en cinco años . Diseca el voto en la ONU, donde 75 por ciento del mundo no sigue a Occidente, que se ve empequeñecido , mientras se profundiza el declive relativo de Estados Unidos, lo cual vaticinó en su libro Después del imperio (https://amzn.to/3HDrIyx) hace más de 20 años. Desde 2002, Estados Unidos va de fracasos y repliegues encadenados , de Iraq a Afganistán, y es en ese contexto de reflujo estadunidense que Rusia tomó la decisión de frenar a Ucrania, hoy satelizada por Europa y Estados Unidos . A su juicio, se contempla por doquier el debilitamiento de Estados Unidos que no ven en Europa ni en Japón y aduce que la confrontación entre China y Estados Unidos no tendrá un vencedor, pero brindará un espacio a India y a otros, pero no a los europeos . Con las sanciones de 2014, Rusia incrementó su producción de trigo de 40 a 90 millones de toneladas en 2020, mientras gracias al neoliberalismo (sic), la producción de trigo de Estados Unidos entre 1980 y 2020 pasó de 80 a 40 millones de toneladas .

Hoy Rusia ostenta una superioridad nuclear con sus misiles hipersónicos , además de ser el primer exportador de centrales nucleares , mientras los rusos forman 30 por ciento más de ingenieros que Estados Unidos . Vaticina que el tema y la solución de la guerra dependerán de la capacidad de dos sistemas a producir armamentos .

Por lo visto, la única fortaleza que le queda a Estados Unidos/Occidente es su omnipotente propaganda.

