Periódico La Jornada

Domingo 29 de enero de 2023, p. 17

Washington. Un tribunal federal de Washington condenó a casi siete años de cárcel a Julian Khater, un hombre que usó gas pimienta durante el golpe de Estado del 6 de enero contra un agente policial, que murió horas después.

Khater, de 32 años, admitió que usó aerosol químico contra tres oficiales que defendían el Capitolio después de haber acudido al mitin del ex presidente Donald Trump en Washington ese mismo día, informó ayer The Hill.

Entre los oficiales atacados, el agente Brian Sicknick tuvo que ser hospitalizado la noche del asalto y murió al día siguiente. Un médico forense determinó que se trataba de dos accidentes cerebrovasculares causados por un coágulo de sangre. No obstante, si bien el médico relacionó la muerte con causas naturales, el ataque con gas habría jugado un papel esencial en su condición, informó el diario.

Por estos hechos, Khater fue declarado culpable por el juez Thomas Hogan de dos cargos menores de desorden y alteración del orden público, evitando un cargo de asesinato, condenándole a una pena de seis años y siete meses de cárcel, y una multa de 10 mil dólares.