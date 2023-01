Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 29 de enero de 2023, p. 14

Los Pueblos Mágicos, uno de los proyectos insignia del gobierno para atraer turistas, carecen de promoción e incentivos que les ayuden a reactivarse tras el golpe que dejó la pandemia y que les generen mayores ingresos a sus habitantes, afirman expertos del sector consultados por La Jornada.

A los problemas anteriores se suma el hecho que algunos destinos son fuertemente marginados por temas locales, como la violencia que se vive en algunas entidades o que no saben explotar la marca de Pueblo Mágico.

Por lo anterior, estos lugares requieren recibir mayores incentivos para que las empresas turísticas privadas inviertan mayores recursos en desarrollos dentro de estas comunidades y también para captar una mayor cantidad de lo que se denomina turismo de negocios.

Armando Bojórquez, presidente de la Agrupación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), indicó que luego de la pandemia, los Pueblos Mágicos han tenido una recuperación más rápida que algunas ciudades, aunque no más veloz que la de los destinos de sol y playa.

Algunos de estos lugares no saben explotar la marca que se les da como Pueblo Mágico, por factores como la falta de promoción, pero necesitan aprender para captar una mayor cantidad de visitantes, porque es un proyecto único a nivel mundial , dijo en entrevista.

Indicó que no es tarea obligatoria del gobierno otorgarles todos los recursos que solicitan año con año. Los representantes, dueños de hoteles y proveedores de servicios turísticos deben de buscar la forma de llegar a la iniciativa privada para que invierta dentro de sus proyectos.