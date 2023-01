L

os amigos bien intencionados, o incluso los no tan bien intencionados, me comentan, cada vez que tienen oportunidad, que la bolsa que cargo al cuello todo el día cuando salgo a la calle, y que, al encontrarme con ellos en algún compromiso, les pido que me ayuden a colocar en el respaldo de la silla, insisten: Esta bolsa que cargas al cuello está muy pesada . A veces incluso con apenas verla, sin sopesarla, me lo señalan. Con lo cual, comprensiblemente y, quizás agotadoramente previsible para mí, en consecuencia, me preguntan: Si se puede saber, ¿qué tanto llevas todo el día, cada día? Así que, orillada, les contesto, y si me tienen paciencia y lo toleran, les describo lo que cargo en cada una de sus divisiones.