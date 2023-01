▲ La cooperativa Sehuaya no sólo promueve el ecoturismo, también protege el bosque donde los visitantes disfrutan de la naturaleza cerca de la gran ciudad. Foto Luis Castillo

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 29 de enero de 2023, p. 25

En la lucha que hace 37 años dieron su padre Francisco Segura y su madre Mercedes Mendoza para impedir que el gobierno los desalojara del paraje Sehuaya, en el parque nacional Los Dinamos, José Francisco atesora un motivo de orgullo y la convicción de proteger el bosque y el agua del río Magdalena como un legado de sus antecesores.

Él pertenece a una de las 14 familias que obtuvieron sentencias favorables para permanecer en el paraje al acreditar ser originarias del lugar y por su interés en cuidar el bosque al usufructuar esas tierras.

En su encomienda, advirtió que si las personas disfrutan este lugar, aprecian sus paisajes y conocen la importancia de sus servicios ambientales para la ciudad, es más fácil inculcar su cuidado, y es lo que hace desde 2006 por medio de la cooperativa Sehuaya Ecoturismo, en la que ofrece servicios de hospedaje en cabañas, campismo y senderismo guiado a algunos de sus escenarios naturales, como las cascadas, miradores, el centro ceremonial y el ajolotario.

José Francisco nació allí hace 57 años y el bosque lo vio crecer. Recuerda que de chamaco llevaba los borregos a pastar a los llanos de la parte alta, allí los dejaba y bajaba a meterse a la poza de la cascada; ahora como adulto, le ha tocado combatir incendios (entre seis y ocho sólo el año pasado), la mayoría pequeños pero causados a propósito, lo que me resulta inexplicable porque son tierras que no se prestan para el cultivo, son puras laderas y pendientes, no sé cuál sea el objetivo de prenderlos .