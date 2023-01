Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. 27

La reciente declaración del papa Francisco respecto a las comunidades LGBT+ es una joya , aseguró fray Julián Cruzalta, defensor de derechos humanos y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir.

Hay que centrarnos en la novedad, y esto es que un pontífice distingue entre pecado y delito; él no tiene la obsesión que todo lo que se mira como pecado tiene que estar en códigos penales y civiles como delito , señaló.

El líder de la Iglesia católica se refiere al Estado laico, por eso insiste en el matrimonio igualitario como derecho, no como sacramento . Al decir que la homosexualidad no es un delito, sino una condición humana, es un avance; yo aplaudo esta declaración

Agregó que, aunque lo dicho por el Papa generó polémica y muchas críticas en algunos sectores, se debe entender que el pontífice no está hablando en contra de las poblaciones LGBT+, no está yendo contra ellas .