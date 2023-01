E

n días recientes, columnas de opinión y artículos en varios medios han presentado los siguientes datos: Costó más de 300 mil millones de pesos el estímulo al IEPS y Subieron 7 por ciento las tarifas de la CFE . Ambos datos son ciertos, sin embargo, lo que debemos preguntarnos es ¿ qué significan esos números en el contexto de la crisis energética mundial? Dichas columnas y artículos, no presentan información adicional ni comparaciones con ningún país, pero de inmediato se esgrime el juicio de que esto evidencia la falla total de la política energética de Andrés Manuel López Obrador.

Afortunadamente, los datos de todas las naciones son públicos y México, no fue el único país que tuvo una política de contención de precios o de apoyo a la población. Para este ejemplo usaremos la información de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, España y Estados Unidos.

México tuvo tres políticas de contención de precios de los energéticos durante 2022, el incentivo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los subsidios a la tarifa eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la política de control de precios del Gas LP. Esta última no representa erogación ni tampoco falta de ingreso por parte del Estado. De acuerdo con las Ley de Egresos de 2022, el monto destinado al subsidio eléctrico fue de 73 mil millones de pesos. En total, las políticas de contención de precios costaron 391 mil millones de pesos (es decir 1.6 por ciento del PIB), de los cuales 318 miles de millones de pesos fueron IEPS no cobrado lo cual significa que no representaron una erogación para el Estado (énfasis añadido).

La primera pregunta que surge es: ¿ocasionó un boquete en las finanzas públicas no haber cobrado IEPS a gasolinas y diésel completo?, no. De acuerdo con las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, los ingresos del país tuvieron un excedente de uno por ciento del PIB. Es decir, se recaudaron 283 mil 100 millones de pesos más de lo que se había presupuestado. Entonces nos preguntamos ¿Qué se logró con esta política? Se contuvo la inflación y se logró proteger el ingreso de los trabajadores. De acuerdo con los datos de Hacienda, la inflación fue hasta 5 por ciento más baja de lo que hubiera sido de no haber aplicado las políticas y el ingreso del trabajador retuvo 7.6 por ciento de su poder de compra.

Todo esto se refleja en los índices de inflación energética, disponibles en la página de la OCDE. México tuvo la inflación energética más baja de toda la organización, con 5 por ciento. De las naciones en nuestro ejemplo, le siguen Francia, con 24 por ciento; Estados Unidos, con 25 por ciento; España, con 28 por ciento; Alemania, con 35 por ciento; Reino Unido, con 47 por ciento; Italia, con 51 por ciento, y Holanda, con 71 por ciento. Todos esos países experimentaron una inflación energética mucho más alta, a pesar de haber realizado gastos mucho mayores para contener el impacto de los energéticos en su población (como porcentaje del PIB y como valor absoluto) que el realizado por México (19 mil millones de euros). Francia destinó 2.8 por ciento de su PIB (70 mil millones de euros); España, 3.2 por ciento (39 mil millones de euros); Alemania, 7.4 por ciento de su PIB (264 mil millones de euros); Reino Unido, 3.5 por ciento (97 mil millones de euros); Italia, 5.1 por ciento (90 mil millones de euros), y Holanda, 5.1 por ciento (44 mil millones de euros). En todas las naciones se utilizaron una mezcla de herramientas como, transferencias directas de efectivo, incentivos fiscales (sí, se dejaron de cobrar o se disminuyeron impuestos a la gasolina en Alemania, Francia y Reino Unido, no sólo en México) y abarcaron todos los mercados energéticos, es decir, electricidad, gasolinas, diésel gas LP y gas natural.