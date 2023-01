E

l pasado 24 de enero, el diario español El País tituló una entrevista con dos consejeros electorales del INE, Córdova y Murayama, así: La democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana . Me llamó la atención la abusiva alegoría de parte de dos servidores públicos que tienen a su cargo contar y computar votos. Durante dos siglos, las metáforas socio-biológicas han sido usadas por la derecha para presentar como patologías todo aquello que rechazan: las autonomías de mujeres, trabajadores, jóvenes, y masas. El lenguaje de la biología se ha explotado para justificar las peores políticas: la histeria para no darles el voto a las mujeres, el infantilismo para no hacer efectivos los derechos laborales, que los jóvenes eran influenciables para desacreditar sus protestas, que el anonimato de las masas hacía que los individuos que la componían abjuraban de toda restricción racional. Además del exterminio de judíos, gitanos, comunistas, pacientes de siquiátricos, personas con discapacidades y homosexuales con base en una pretendida acumulación de genes débiles , otro ejemplo terrible fue el de las mediciones del cráneo para leer en ellas la criminalidad y que sirvió de justificación para negarles la entrada a los inmigrantes a Estados Unidos. Cualquier conclusión política o moral extraída de la observación de la naturaleza conduce al pensamiento fascista. Éste ve como naturales tanto las desigualdades –que confunde alevosamente con las diferencias– como las jerarquías de un sistema de dominación.