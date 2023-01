Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. 9

Morelia, Mich., De gira por esta entidad para formalizar la federalización de los servicios de sanidad michoacanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador amplió los alcances de la restructuración del sistema nacional de salud: nuestros adversarios dicen que no va a ser como planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, lo estoy pensando mejor y no será como el de Dinamarca, va a ser mejor (...) vamos a tener todos los medicamentos, los médicos, las instalaciones y vamos a basificar a todos los trabajadores por contrato .

Se proyecta, señaló, federalizar la mayor parte de los servicios de las entidades mediante convenios, y el de Michoacán se concretó hoy. Ante el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que hay recelo en esta medida, pero se ha ido disipando con el aval de los sindicatos. Había temor de perder antigüedad y condiciones laborales, pero no va a haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera .

En el Hospital infantil Eva Sámano sostuvo que las herencias neoliberales en el abasto de medicamentos y formación de médicos han sido los rubros más complicados. La política educativa que redujo las posibilidades de estudiar especialidades médicas para favorecer a las universidades privadas pesa hasta ahora, pues tan sólo en Michoacán hay un déficit de 400 galenos.

Se tienen las plazas, se han realizado las convocatorias, pero no se han cubierto. Me tocó ir a Buenavis-ta y ahí el problema es más complicado , no hay especialistas, señaló.

Poco antes, el director del IMSS, Zoe Robledo, informó que para corregir la carencia se habían contratado 14 doctores cubanos y la próxima semana arribarán otros 15 que se desplegarán en diversas partes de la entidad.