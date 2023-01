El suscrito participó en tales trabajos asesorando al general Guillermo Galván, a la sazón secretario de la Defensa Nacional. Por cierto que insistió en que el coche se reparara para que hiciera una gira por todo el país, pero el costo era muy alto y el propio presidente declaró que no era prudente …

Son de edades diferentes, pero no tanto. No más de tres lustros, sin embargo la diferencia de su significado difícilmente podría ser mayor.

engo el privilegio de haberme subido en dos de los coches más importantes de la historia de nuestro país. Lamentablemente, aunque ese hubiera sido mi deseo, no estaban en movimiento. Pero sí tuve la posibilidad de reflexionar sobre lo que hubiera podido decir el vehículo si hablara.

El otro coche abordado fue utilizado en su tiempo por tres grandes presidentes de la República: Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila y Miguel Alemán, hasta que a éste le regalaron un Packard cuando la empresa empezaba a introducirse en México. También éste lo abordé, pero la emoción fue menor que cuando estuve sentado un buen rato en el Buick Century 1939.

Ambos se encuentran en lo que fue la residencia de Miguel Alemán Valdés, muy cerca del Bosque de Chapultepec, en la CDMX, convertida ahora en un espléndido centro cultural.

La presencia ahí del segundo coche que usó el presidente Alemán no sorprende, pues no deja de tener también un aguzado encanto, pero sí cabe remarcar que el primero fue recuperado por Alemán Velasco mediante un pago sustantivo que, no cabe duda, valió del todo la pena. Se hallaba en muy mal estado en la ciudad de Los Ángeles y hubo que invertir, también, en su espléndida restauración.

Ahí están, en todo su esplendor, contando con el mantenimiento adecuado, listos para echarse a andar cuando la patria lo requiera.