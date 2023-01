Xinhua, Sputnik, Ap y Europa Press

Sábado 28 de enero de 2023

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró ayer en una reunión con los 27 gobernadores del país que el poder público necesita asegurar que la diseminación del odio acabó y que actos como el intento del golpe de Estado del pasado día 8 no deben repetirse.

Demostraremos al pueblo brasileño que se acabó el odio. Que no se repita lo que ocurrió el 8 de enero. Vamos a recuperar la democracia en este país, y la esencia de ésta es hablar lo que uno quiera, siempre que no obstruya el derecho del otro. Por eso digo que Brasil volverá a la normalidad , indicó Lula en el evento en el palacio de Planalto.

Garantizó también que no hará distinción en la relación con los mandatarios estatales, incluso si son aliados del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022). Afirmó que no habrá veto a las peticiones de los gobernantes y todas las demandas serán consideradas.

Esta es la segunda vez que Lula se reúne en Brasilia con todos los gobernadores tras su asunción el 1° de enero. La primera vez fue un día después de que una turba de partidarios de Bolsonaro atacaron el palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, y en esa ocasión la cita tenía como objetivo mostrar la unidad de los demócratas a pesar de sus diferencias.

“En cada estado al que vaya visitaré la oficina del gobernador, a menos que él no quiera. No haré como los ‘terroristas’ y asaltaré su oficina. Pero no quiero llegar a un estado y tener al Ejecutivo como enemigo porque votó a fulano o a mengano”, enfatizó.

Tras el encuentro, se publicó un documento titulado Carta de Brasilia, que describe el acuerdo de crear un Consejo de la Federación, compuesto por representantes “de la unión, de los estados y de los municipios, con el objetivo de definir una agenda permanente de diálogo en torno a temas definidos como prioritarios por los entes federados.