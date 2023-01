Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. 23

Amanalco, Mex., Miguel Ángel Lara, síndico municipal de Amanalco de Becerra, fue asesinado ayer, confirmaron fuentes policiacas y la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC), que exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato de este crimen. El cadáver fue localizado dentro de un auto Nissan color rojo que estaba a un costado de la carretera Luvianos-Temascaltepec, en la zona sur del estado. Junto a Lara se encontró también el cuerpo de uno de sus colaboradores, del que aún no se revela su identidad. Ambos tenían el tiro de gracia. Era uno de los funcionarios de mayor peso dentro del ayuntamiento de Amanalco, municipio aledaño a Valle de Bravo. Encabezaba la fracción de funcionarios que se mantuvo fiel a MC, pues otra parte del cabildo se pasó a las filas de Morena una vez que asumieron el cargo. Al inicio de la administración municipal, Lara peleó por el control de la localidad, pues la alcaldesa electa, María Elena Martínez Robles, decidió renunciar a MC e integrarse a Morena, unos días antes de asumir la presidencia municipal. Lara siempre reclamó a Martínez Robles que llegó a cargo a través de MC y por tanto le demandaba no asumir la presidencia, pues esta no le correspondía a Morena.