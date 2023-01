La precandidata de Morena estuvo acompañada por ex alcalde de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa y del dirigente estatal del Partido Verde, José Couttolenc, quienes señalaron que ha llegado la hora de que se largue el PRI del estado y por fin se alcance la alternancia en el Poder Ejecutivo.

La ex secretaria de Educación federal dijo que desde hace años muchos mexiquenses han trabajado e impulsado un cambio en la forma de gobernar en la entidad. En 2017, dijo, ustedes saben lo que pasó; pero lejos de venirnos abajo, seguimos luchando y trabajamos para hacer que el cambio suceda y ahora se está muy cerca de cumplir ese anhelo.

La precandidata única al gobierno del estado de México por la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vela, advirtió a sus simpatizantes que esta elección no es de colores, sino de salir a las calles para convencer a los miles de habitantes sin partido para que salgan a votar el 4 de junio.

Del Moral se reunió ayer con la militancia priísta de Nezahuálcoyotl, y explicó que la entidad tiene la economía, la infraestructura educativa y de carreteras más grande del país, y eso debe hacernos sentir orgullosos . Aunque, indicó, también hay que ser valientes para reconocer lo que esta mal y cumplirle a la gente .

Tras exponer que Neza es el municipio con más influencia económica, política y social en la zona oriente, dijo también que el crecimiento atrae un gran desafio: la inseguridad que viven las mujeres, y señaló que aquí las agresiones sexuales pasaron de 61 a más de 300 por ciento.

Las mujeres deberíamos sentirnos seguras, no sufrir acoso en la calle ni en el trabajo escuelas u hogares , y añadió que a la gente no le importa si somos de izquierda o derecha, si no que les cumplamos .

En Ecatepec, también con simpatizantes, la aspirante afirmó que en esta demarcación se padece escasez de agua y las fugas se reportan a diario sin que se resuelva el problema.

Como yo digo los servicios son la segunda capa de la igualdad social, y cuidar el agua debe ser prioridad para todos nosotros , dijo.

En ese contexto, el PRI estatal denunció que el ayuntamiento morenista de Tecámac clausuró ilegalmente anuncios espectaculares de Del Moral, pues trabajadores de la alcaldía colocaron sellos de suspensión, por lo que interpondrá una queja ante el Instituto Electoral del Estado de México contra las autoridades municipales.