Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. 8

A las mujeres y a mis amigas trans y no binarias les doy un consejo: viste como quieras, piensa lo que quieras, di lo que quieras, come lo que quieras , dijo Amy Taylor, vocalista de Amyl and The Sniffers, antes de interpretar el tema Choices en el foro Indie Rocks la noche del jueves pasado.

El grupo de Australia se presentó por primera vez en México, donde el público confirmó el poder y la energía que ofrece ese cuarteto en sus conciertos. La velada la inició la banda mexicana Grave/Mal, dueto explosivo que con sus letras hace una crítica a la sociedad actual.

Alrededor de las 21 horas, el recinto apagó las luces y sonó el famoso tema de La Chona de Los Tucanes de Tijuana, en seguida salieron uno a uno los integrantes de la banda, causando furor y una que otra carcajada del público.

En los primeros temas, hombres y mujeres se unieron para saltar, bailar y empujar a ritmo de la música, cuando de repente, una joven del público sangró por l nariz, por lo que fue necesario llamar al equipo médico del recinto de la Roma.

Los asistentes no paraban y cada vez el slam crecía hasta casi abarcar toda el área baja del Indie Rocks, todos bailaron e hicieron temblar el foro.

La alineación de la banda es encabezada por Amy Taylor en la voz, Bryce Wilson en la batería, Dec Martens en la guitarra y Fergus Romer en el bajo. El grupo es considerado la agrupación más hard rock del momento, el cuarteto australiano se observó a gusto en el escenario.

La actitud de Amy Taylor remite a cantantes de los años setenta como Iggy Pop and The Stooges y Dave Vanian de The Damned. La velada continuo con temas de sus discos, Giddy Up (2016), Big Attraction (2017) y su más reciente material, Comfort to Me (2021), los temas que destacaron fueron Guided by Angels, Security y Hertz.