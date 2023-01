Ambas confederaciones indicaron que el acuerdo tiene como intención impulsar a sus equipos hacia el Mundial 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones y no tendrán que pelear en la eliminatoria.

Aunque no se mencionó la posibilidad del retorno de México a la Copa Libertadores, donde no participa desde 2016, la Concacaf y la Conmebol acordaron realizar un certamen de clubes entre ambas regiones con el formato final four en el cual participarán los mejores equipos de las respectivas confederaciones.

Los cuatro participantes, dos de cada confederación, se clasificarán a través de las Liga de Campeones y Copa Libertadores. Se espera que la primera edición se realice en 2024.

En tanto, Diego Cocca, técnico de Tigres, aplaudió el pacto al indicar que ayudará al desarrollo del fut-bol mexicano al enfrentar a clubes de mayor nivel y fuera de casa.

Me ha tocado como jugador y como técnico estar en la Copa Sudamericana y Libertadores, es una competencia muy difícil, te hace madurar. No tengo dudas que para el futbol mexicano le va a hacer un bien si lo toman con seriedad, estarán en un contexto no acostumbrado con la afición en contra , dijo.

A nivel selección es más difícil, las eliminatorias sudamericanas son durísimas y te generan carácter, eso es importante para cualquier equipo en el mundo.

El futbol femenil también se verá beneficiado con la alianza, pues la Copa Oro W 2024 se realizará en Estados Unidos con 12 contendientes, entre ellos cuatro invitados de la Conmebol.

Los equipos de Concacaf que participarán serán dos de las tres selecciones que consiguieron su pase a los Juegos Olímpicos –Estados Unidos, Canadá o Jamaica–. Los seis equipos restantes de la región se determinarán a través de la Clasificatoria Concacaf W 2023.

Las cuatro selecciones invitadas de la Conmebol serán las mejores de la Copa América Femenina 2022, donde Brasil se coronó campeón ante Colombia, mientras Argentina se quedó con el tercer lugar y Paraguay ocu-pó el cuarto peldaño.