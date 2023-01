Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. a12

Hay más canciones sobre zapatos de las que hay sobre sombreros, pantalones y vestidos juntas, escribe Bob Dylan en su nuevo libro, The Philosophy of Modern Music.

Ironiza, como es su costumbre: “Los zapatos revelan carácter, posición y personalidad. Las madres solían avisar a sus hijos de que los zapatos de un hombre dicen mucho de él. Pobre Carl Perkins, ingresado en un hospital y viendo a Elvis Presley cantar su canción Blue Suede Shoes, en 1956”.

Este es uno de los muchos recursos literarios que esgrime Bob Dylan en su libro, al que regresamos por tercera vez consecutiva y última, aunque el tema todavía da para más, como decían Les Luthiers, porque se trata de un tesoro bibliográfico semejante a una enciclopedia, pero en ameno y divertido.

Se trata de un tratado musicológico pero sin ínfulas, por el puro placer de narrar canciones, comentarlas, compartirlas, recomendarlas. Si alguien sabe de eso, es el premio Nobel de Literatura Robert Zimmerman, conocido por ser un autor de canciones y saber del tema como pocos.

El capítulo dedicado a otro clásico, como es Zapatos de ante azul, que Dylan disecciona sin hablar directamente de la canción sino del tema, los zapatos, es ilustrativo, literalmente, de la ligereza de las cátedras que constituyen los 66 capítulos del libro.

Algo semejante, siempre con variantes sorpresivas, hace con Blue Bayou, de Roy Orbison, de la cual, elige Dylan: Linda Rondstadt hizo una versión espléndida, pero esta siempre será la canción de Roy .

Ahora Dylan se lanza hasta la tercera base: cita una entrada del The Dickson Baseball Dictionary que “incluye el término Linda Rondstadt como sinónimo de bola rápida porque la bola ‘pasó volando’” (it blew by you, que se pronuncia como Blue Bayou, según anota el traductor en Anagrama).

Cuando el locutor Herb Corneal, documenta Dylan, anunciaba un partido de los Minnesota Twins y el bateador del equipo rival fallaba el golpe de una bola rápida, Herb exclamaba regocijado: Gracias, Roy Orbinson .

Otro capítulo delicioso del nuevo libro de Bob Dylan es el dedicado al tema italiano Volare (Nel blu, di pinto di blu), de Domenico Modugno, cuyo mero nombre, sonríe Dylan, ya tiene vida propia musical: do-ménico-moduño.

Esta canción, analiza el dramaturgo Dylan, se proyecta y dispara y sigue su curso, agarra velocidad e impacta contra el sol, rebota en las estrellas, evoca quimeras y se queda a vivir en las nubes. Es una canción fantasiosa y no abandona las alturas .

Ya se lo imaginan, dice Dylan mientras vuela: utopía pintada de azul. Pintura al óleo, maquillaje, cosméticos, frescos con brochazos de azul, y uno canta como un canario .

Disfruta hacer disfrutar Dylan: Andas extasiado y caminando por las nubes, en un espacio infinito . Y bromea respecto de los versos con los que termina un estribillo: Es ejemplo perfecto de cuando no se te ocurre ninguna letra para ponerle a una melodía y te limitas a cantar: oh, oh, oh, oh .

Es más, ya se me antojó cantar a dúo con Dylan. Cantemos todos, cual canarios, como dice Dylan. Y como dijo el filósofo don Miguel de Unamuno: unámonos:

Nel blu, di pinto di blu

Felice di stare lassu

E volavo, volavo, felice piu in alto del

sole

Ed ancora piu su

Mentre il mondo pian piano spariva

lontano, laggiu

Una musica dolce suonava soltanto per me

voooolareee, oh, oh

caaantaaare, oh, oh, oh, oh

Je, je, je. (Eso no dice la canción ni lo dice Dylan, pero es implícito.)

Por algún motivo, reflexiona Dylan, algunas lenguas cantan mejor que otras. Sin duda, el alemán es perfecto para cierto tipo de polka trompetera bañada en cerveza, pero yo me quedo con el italiano y sus sabrosas vocales acarameladas y melodioso léxico polisílabo (vooolaaaree, oh, oh…)

Se divierte a mares Dylan en todos sus capítulos. Cuando habla de la pieza CIA Man, del grupo The Fugs, se solaza en referencias literarias: “Tomaron el nombre de la novela de Norman Mailer, Los desnudos y los muertos. Cuando ésta salió en 1948, las normas de la censura obligaron a Mailer a cambiar la palabra fuck por fug”.

El resto ya se lo imaginarán, deja entre líneas Dylan: si no se llamaran The Fugs, se llamarían The Fucks.